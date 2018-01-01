Терористи здійснили шість прицільних обстрілів, загинув боєць ЗСУ
- Сьогодні, 18:30
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Бойовики вбили українського захисника
З початку доби бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» здійснили шість прицільних обстрілів позицій сил Антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.
Як зазначається, на луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.
«На донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов'ї», – повідомили у штабі.
У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного.
Також, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних сил України неподалік Тарамчука.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».