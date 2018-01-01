  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Терористи здійснили шість прицільних обстрілів, загинув боєць ЗСУ

    Бойовики вбили українського захисника
    З початку доби бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» здійснили шість прицільних обстрілів позицій сил Антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. Як зазначається, на луганському напрямку бойовики
    • Сьогодні, 18:30
    • Розсилка

    Бойовики вбили українського захисника

    З початку доби бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» здійснили шість прицільних обстрілів позицій сил Антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

    Як зазначається, на луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.

    «На донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов'ї», – повідомили у штабі.

    У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного.

    Також, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних сил України неподалік Тарамчука.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ смерть військові Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ