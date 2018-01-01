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    Події в Україні

    Тіло українки знайшли в Італії

    Жінка загинула на залізничній станції
    У Неаполі (Італія) знайшли тіло 30-річної громадянки України Оксани Яцків. Про це повідомили в групі на сторінці у соцмережі Facebook «Українці в Італії». Як повідомляється, інформацію підтвердили в прокуратурі Неаполя. За фактом порушено кримінальну справу і проводиться розслідування. Зазначається, що жінка загинула на залізниці
    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка
    Оксана Яцків
    Оксана Яцків

    Жінка загинула на залізничній станції

    У Неаполі (Італія) знайшли тіло 30-річної громадянки України Оксани Яцків. Про це повідомили в групі на сторінці у соцмережі Facebook «Українці в Італії».

    Як повідомляється, інформацію підтвердили в прокуратурі Неаполя. За фактом порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

    Зазначається, що жінка загинула на залізниці станції Кампі Флегр. Інших подробиць нема.
    Відзначається, що у загиблої дівчини в Україні залишилися двоє маленьких дітей.

    Італія смерть українці розслідування Facebook
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