Тіло українки знайшли в Італії

Жінка загинула на залізничній станції

У Неаполі (Італія) знайшли тіло 30-річної громадянки України Оксани Яцків. Про це повідомили в групі на сторінці у соцмережі Facebook «Українці в Італії». Як повідомляється, інформацію підтвердили в прокуратурі Неаполя. За фактом порушено кримінальну справу і проводиться розслідування. Зазначається, що жінка загинула на залізниці



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Оксана Яцків

Жінка загинула на залізничній станції

У Неаполі (Італія) знайшли тіло 30-річної громадянки України Оксани Яцків. Про це повідомили в групі на сторінці у соцмережі Facebook «Українці в Італії».

Як повідомляється, інформацію підтвердили в прокуратурі Неаполя. За фактом порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

Зазначається, що жінка загинула на залізниці станції Кампі Флегр. Інших подробиць нема.

Відзначається, що у загиблої дівчини в Україні залишилися двоє маленьких дітей.