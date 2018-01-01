Тіло українки знайшли в Італії
- Сьогодні, 14:28
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Розсилка
Оксана Яцків
Жінка загинула на залізничній станції
У Неаполі (Італія) знайшли тіло 30-річної громадянки України Оксани Яцків. Про це повідомили в групі на сторінці у соцмережі Facebook «Українці в Італії».
Як повідомляється, інформацію підтвердили в прокуратурі Неаполя. За фактом порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.
Зазначається, що жінка загинула на залізниці станції Кампі Флегр. Інших подробиць нема.
Відзначається, що у загиблої дівчини в Україні залишилися двоє маленьких дітей.