«Главком» склав добірку головних подій за день 20 листопада.

Дві ракети та дрон: Польща виявила уламки російських об'єктів після атаки

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що під час масованої атаки РФ на Україну на польській території впали дві російські ракети та, ймовірно, реактивний дрон фото: PAP

Польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.

ЗСУ зірвали масштабний план Герасимова на Харківщині: подробиці операції «Ведмежий капкан»

Українським військовим вдалося замкнути оточення та зламати плани ворога фото: Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські військові провели секретну контрнаступальну операцію на півночі Харківської області, щоб не допустити оточення свого угруповання російськими військами. У результаті вдалося звільнити 14 населених пунктів і повернути майже 200 кв. км території.

Росія терміново кличе до Москви на переговори представників трьох країн Європи

Путін пояснив запрошення необхідністю зрозуміти, які пропозиції європейські країни готові представити фото: росЗМІ

Росія готова в максимально стислі терміни організувати візит до Москви представників Франції, Німеччини та Великої Британії, якщо вони приймуть запрошення.

Російська атака на Запоріжжя: постраждало 10 людей, серед них є дитина

Наслідки атаки окупантів фото: Михайло Семікін/Telegram

Сьогодні, 20 листопада, російські терористи завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок чого постраждали люди.

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