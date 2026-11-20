Ракети РФ в Польщі, операція «Ведмежий капкан» та підсумки переговорів Трампа і Путіна: головне за день 20 листопада
Дайджест новин, які сталися вдень 20 листопада 2026 року
«Главком» склав добірку головних подій за день 20 листопада.
Дві ракети та дрон: Польща виявила уламки російських об'єктів після атаки
Польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.
ЗСУ зірвали масштабний план Герасимова на Харківщині: подробиці операції «Ведмежий капкан»
Українські військові провели секретну контрнаступальну операцію на півночі Харківської області, щоб не допустити оточення свого угруповання російськими військами. У результаті вдалося звільнити 14 населених пунктів і повернути майже 200 кв. км території.
Росія терміново кличе до Москви на переговори представників трьох країн Європи
Росія готова в максимально стислі терміни організувати візит до Москви представників Франції, Німеччини та Великої Британії, якщо вони приймуть запрошення.
Російська атака на Запоріжжя: постраждало 10 людей, серед них є дитина
Сьогодні, 20 листопада, російські терористи завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок чого постраждали люди.
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