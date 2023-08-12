Україна почала реєструвати судна для проходу коридорами у Чорному морі

Україна зробить все для забезпечення безпеки торгових суден у Чорному морі

Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі. Про це і ефірі телемарафону заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Плетенчук наголосив, що судновласників та капітанів суден було попереджено про загрозу з боку російського флоту та мінну небезпеку у Чорному морі.

«Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз уже відкрита реєстрація, координатор уже працює», – сказав речник.

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При цьому Плетенчук не розкрив подробиць про кількість суден, які вже пройшли реєстрацію. Він зазначив, що «наразі всі подробиці щодо цього заходу ми поки що розкривати не можемо».

Також Україна поки не визначилася з термінами, скільки діятимуть коридори у Чорному морі.

«Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, у якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше», – пояснив Плетенчук

За словами речника, тимчасові коридори повинні допомогти у подоланні міжнародної гуманітарної кризи, а також дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у «гуманітарному полоні» через агресію Росії.

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Нагадаємо, що військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торгових суден. При цьому повідомляється, що протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни. До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.