Перелік небезпечних порід собак, смерть брата Павлова. 10 листопада за хвилину

Москва може почати використовувати тиск за допомогою військової сили

У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата покійного мера міста, уряд затвердив перелік небезпечних порід собак

Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу знайшли повішеним

Двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Бориса Павлова знайшли повішеним.

Відомо, що Борису Павлову було близько 50 років, він мав тяжкі захворювання. За інформацією поліціянтів, він скоїв суїцид, затягнувши зашморг.

Пізніше колишня цивільна дружина покійного Надія Тесленко заявила, що Павлов ймовірно скоїв самогубство, після того, як лікарі відмовилися йому провести операцію.

РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною

На Україну суне нова хвиля дестабілізації із Росії. Москва використовуватиме тиск за допомогою військової сили. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко. Він додав, що Росія маніпулюватиме безпековою ситуацією на лінії зіткнення.

Вигул собак: оприлюднено список порід, за які можна отримати величезний штраф

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, затвердив перелік небезпечних порід собак. До списку увійшли понад 50 порід собак, власники яких під час реєстрації або перереєстрації зобов’язані застрахувати відповідальність за збитки третім особам.

До переліку потрапили кавказька та східноєвропейська вівчарка, доберман, мастиф, кане-корсо, кангал, ротвейлер, бульмастиф, бульдог, вовкодав та інші. Із повним списком можна ознайомитись у документі.

Протести й арешти: у Грузії починається судовий процес над Саакашвілі

У Тбілісі сьогодні розпочався судовий процес у кримінальній справі проти колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

За словами захисників, пенітенціарна служба вирішила не перевозити Саакашвілі до суду.

«Пенітенціарна система навіть не повідомила про вимогу суду. (Саакашвілі, – ред.) дізнався про це по телевізору», – заявив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

Уряд призначив голову Національної служби здоров'я

Сьогодні уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив Головою Національної служби здоров'я України Наталю Гусак. Вона раніше працювала на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації.

Уряд звільнив голову ДСНС

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку він очолював з травня 2015 року. Виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука – начальника ДСНС у Рівненській області.