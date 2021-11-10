Смерть Павлова: цивільна дружина повідомила ймовірні причини (відео)

Факт загибелі чоловіка підтвердили правоохоронці

Борис Павлов, двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, ймовірно скоїв самогубство, після того, як лікарі відмовилися йому провести операцію. Про це заявила колишня цивільна дружина покійного Надія Тесленко, передає телеграм-канал «Свої».

«У нього був рак. Його не хотіли брати на операцію. Лікарі йому відмовили», – заявила Тесленко.

За словами жінки, про рішення лікарів Павлов дізнався учора, коли відбувся консиліум медиків. Вона також додала, що на додачу до діагнозу, у чоловіка ще виявили туберкульоз.

Нагадаємо, тіло Бориса Павлова, знайшла його дружина. Саме вона повідомила про його смерть правоохоронним органам.

Відомо, що Борису Павлову було близько 50 років, він мав тяжкі захворювання. За інформацією поліціянтів, він скоїв суїцид, затягнувши зашморг.

Факт загибелі чоловіка підтвердили правоохоронці.

Як стало відомо, двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Бориса Павлова знайшли повішеним. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

«До цього за дивних обставин від отруєння помер рідний брат покійного мера Андрій Павлов. А ще перед цим самозастрелився сам Костянтин Павлов», – наголосив Мосійчук.

Нагадаємо, 7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.