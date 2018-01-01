Торговий центр «Гулівер» у Києві евакуювали

Евакуацію оголосили через задимлення у редакції «Вестей»

У центрі Києві здійснюється термінова евакуація людей. Про це повідомляє сайт «Вести». «Як передають очевидці, раптово сталося задимлення, після цього спрацювала сирена. Буквально через кілька хвилин приїхали МНСники. Редакцію заблокували силовики», - йдеться в повідомленні. У свою чергу, видання Інтерфакс-Україна з



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Евакуацію оголосили через задимлення у редакції «Вестей»

У центрі Києві здійснюється термінова евакуація людей. Про це повідомляє сайт «Вести».

«Як передають очевидці, раптово сталося задимлення, після цього спрацювала сирена. Буквально через кілька хвилин приїхали МНСники. Редакцію заблокували силовики», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, видання Інтерфакс-Україна з посиданням на керівника прес-служби Головного управління ДСНС у Києві Світлани Водолаги повідомляє, що до рятувальників надійшла заявка, що на 32-му поверсі ТРЦ «Гулівер» «розпилили невідомий газ».

Співробітники ДСНС поговорили з адміністратором ТРЦ, який сказав, що допомога рятувальників не потрібна. Після цього рятувальники зв'язалися із заявницею про розпилення газу, й вона підтвердила, що допомога рятувальників не потрібна, але попросила при цьому викликати «швидку допомогу».

Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що співробітники Нацполіції та головної військової прокуратури ГПУ прийшли з обшуками до редакції газети «Вести», розташованої в офісі БЦ «Гулівер».

На сайті Нацагенства з управління активами пояснюють, що 8 лютого фактично передали в управління відомства всі приміщення на 31, 32 та 33 поверхах торговельно-офісного комплексу Gulliver, не зважаючи на «опір невстановлених осіб».