Трагедія на Львівщині: чоловік загинув під завалами будинку (фото)

Під час демонтажних робіт стіна впала на чоловіка

8 квітня у с. Гончари на Львівщині під час виконання демонтажних робіт сталася трагедія. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, під час демонтажу на третьому поверсі закинутої трьохповерхової цегляної будівлі впала частина стіни площею 3 кв. м та смертельно травмувала чоловіка (особа встановлюється).

До місця події було направлено рятувальників 29 державної пожежно-рятувальної частини м. Львів, а також частину спеціальної пожежної техніки загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області та рятувальників 61 державної пожежно-рятувальної частини м. Винники.

Рятувальники за допомогою домкрата проводились роботи з деблокування тіла загиблого чоловіка. За допомогою нош та рятувальної мотузки тіло спустили з третього поверху на землю.

До робіт було залучено 13 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у лютому цього року на одному зі складів Львова завалився дах, всередині виявилися заблокованими сім осіб.