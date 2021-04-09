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    Трагедія на Львівщині: чоловік загинув під завалами будинку (фото)

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    Рятувальники за допомогою домкрата деблокували тіло чоловіка - Трагедія на Львівщині: чоловік загинув під завалами будинку (фото)
    Рятувальники за допомогою домкрата деблокували тіло чоловіка
    Фото: ДСНС

    Під час демонтажних робіт стіна впала на чоловіка

    8 квітня у с. Гончари на Львівщині під час виконання демонтажних робіт сталася трагедія. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, під час демонтажу на третьому поверсі закинутої трьохповерхової цегляної будівлі впала частина стіни площею 3 кв. м та смертельно травмувала чоловіка (особа встановлюється).

    До місця події було направлено рятувальників 29 державної пожежно-рятувальної частини м. Львів, а також частину спеціальної пожежної техніки загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області та рятувальників 61 державної пожежно-рятувальної частини м. Винники.

    Рятувальники за допомогою домкрата проводились роботи з деблокування тіла загиблого чоловіка. За допомогою нош та рятувальної мотузки тіло спустили з третього поверху на землю.

    До робіт було залучено 13 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.

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    Трагедія на Львівщині: чоловік загинув під завалами будинку (фото)
    Трагедія на Львівщині: чоловік загинув під завалами будинку (фото)

    Нагадаємо, у лютому цього року на одному зі складів Львова завалився дах, всередині виявилися заблокованими сім осіб.

    Теги: трагедія Львівщина ДСНС рятувальники чоловік
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