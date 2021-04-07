Вибух газу в Одесі: місцева влада оцінила стан будинку

Усього в будинку 24 квартири, мешканців правого флігеля відселили

Стан зруйнованої частини будинку в Хуторському провулку, де 2 квітня вибухнув газ, оцінила комісія Одеської держакадемії будівництва та архітектури. Вибух повністю зруйнував перекриття другого поверху та декілька плит. Їх планують демонтувати, повідомив представник держакадемії Сергій Коломієць.

За інформацією «Суспільного», на території будинку чергують патрулі правоохоронців, а навколо зруйнованого флігеля висить обмежувальна стрічка. Частину будинку, в якій стався вибух, відключили від електроенергії та води.

Наслідки події оцінили експерти Одеської академії будівництва та архітектури. За висновками комісії, вибух повністю зруйнував перекриття другого поверху та декілька плит. Їх демонтуватимуть. Натомість підлога другого поверху вціліла, її залишать без змін, пояснив представник академії Сергій Коломієць.

«Усе те, що обвалилося, всю зруйновану конструкцію демонтуватимуть. А ось підлога другого поверху на місці. Значить – буде стояти на місці. І, ймовірно, верхню частину від рівня підлоги до першого поверху, тобто перекриття першого поверху, будуть розбирати», – сказав Коломієць.

За словами Коломійця, експертиза буде готова за тиждень. Документи з висновками віддадуть в керівну компанію «Суворовський». Після цього фахівці розпочнуть ремонтні роботи.

Усього в будинку 24 квартири, мешканців правого флігеля відселили. Зранку 7 квітня вони зібралися під стінами будинку, аби зайти до зруйнованих квартир та забрати те, що вціліло. Проте рятувальники не впустили людей до будинку.

Одна з мешканок дому Ірина Столяр розповіла Суспільному, що прожила на Хуторському провулку 20 років. Її квартира розташована на другому поверсі, навпроти тієї, де стався вибух. Жінка обурена, що їй не дозволили забрати навіть продукти.

«Нас не пускають без рятувальників хоча б речі забрати. У нас прописано четверо людей, а ми не можемо забрати все необхідне з квартири, навіть на прожиток. Картоплю, масло – це все ми маємо заново купувати. Якщо будинок не аварійний, і немає висновку, то я можу просто зайти та жити без світла, газу та без води. Я тільки на це налаштована», – поскаржилася мешканка будинку.

Тим часом, власник квартири в Одесі, де стався вибух, помер у лікарні.