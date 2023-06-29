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Солом’янська РДА закупила в укриття лавки з націнкою понад 60%

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Солом’янська РДА закупила в укриття лавки з націнкою понад 60%
Лавки в укриття вийшли на 900 тис. грн дорожче, ніж є насправді
фото: Леонід Ємець / Facebook

Представник ТСК після перевірки укриттів: «Це жахливий кошмар»

Тимчасова слідча комісія без запрошення проінспектувала кілька укриттів у столиці. Про це повідомив представник ТСК Леонід Ємець.

«Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій ми продовжили практику раптових виїздних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ТСК знайшла виробника і поставила йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами.

«Якщо коротко, – різниця в ціні десь 900 тис. грн зверху. Націнка 62.5%. Майже «по божескі». Але в процесі оргляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів», – додає Ємець.

Солом’янська РДА закупила в укриття лавки з націнкою понад 60% фото 1



Ємець зазначає, що як окремі депутати, так і експерти та ТСК не зможуть перевірити всі закупівлі, але те що вони бачать – це «жахливий кошмар».

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше. 

Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

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Теги: Київ укриття Леонід Ємець

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