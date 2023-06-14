Екскерівник відділення, де розробляли гіперзвукові ракети, отримав вирок

Колишнього очільника сибірського відділення Російської академії наук Асєєва засудили за шахрайство

Суд ухвалив вирок для колишнього голови Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Олександра Асєєва у справі про шахрайство. Його засудили до чотирьох років умовно. Це уже не перший скандал із науковцями цього відділення РАН за останній час. Раніше йшлось про те, що російські вчені, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, можуть отримати ув'язнення.

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Радянський районний суд Новосибірська виніс вирок колишньому очільнику Сибірського відділення Російської академії наук, академіку Олександру Асєєву у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. За версією слідства, з 2009 по 2015 роки Асєєв нібито орендував, а потім незаконно приватизував котедж, який був в управлінні РАН та у федеральній власності. Вартість особняка оцінили в 46 мільйонів рублів.

Сторона обвинувачення наполягала: академік нібито вмовив своїх колег реконструювати котедж, а потім надати будинок йому для проживання. Президія сибірського відділення РАН пішла назустріч Асєєву, як виявилося, незаконно. Тим більше, що після передачі котеджу йому у власність академік приватизував будинок і переписав його на дочку. Адвокати наполягали, що передача котеджу з держвласності до приватних рук пройшла за всіма правилами, а Асеєв невинний.

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Утім, російський суд таки визнав Асєєва винним і засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно. Окрім того, академіка оштрафували на 500 тисяч рублів. Асєєв заявив, що розчарований рішенням суду і його оскаржитиме. Доля самого котеджу поки що вирішується. Олександр Асєєв був очільником Сибірського відділення Російської академії наук з 2008 по 2017 роки. Серед сфери його наукових інтересів були нанотехнології, квантова фізика та дослідження процесів нанофізики. Академік Асєєв автор сотень наукових праць, статей та монографій.

Раніше стало відомо, що одного із творців творців гіперзвукової ракети «Кинжал», директора Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича (ІПМ) Сибірського відділення РАН Олександра Шиплюка, заарештованого у серпні 2022 року у справі про держзраду, звинувачують у нібито передачі секретних даних Китаю. Про це повідомило Reuters з посиланням на два джерела, знайомі зі справою.

За даними агентства, Шиплюк, нібито, передав матеріали на науковій конференції у Китаї у 2017 році. Сам учений наполягає на своїй невинності та стверджує, що інформація, про яку йдеться, знаходилася у вільному доступі в інтернеті, кажуть джерела Reuters. Зв’язок з Китаєм робить Шиплюка останнім у низці російських вчених, заарештованих за останні роки за нібито передачу секретів Пекіну.

Нагадаємо щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук. Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли.

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У Кремлі бачили звернення російських учених на підтримку своїх колег, заарештованих за підозрою у держзраді. Про це заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що спецслужби працюють, а затриманих можуть визнати винними лише за рішенням суду.