Трагедія у Мирнограді. Російські терористи розстріляли автобус із працівниками «Метінвесту»

За даними Нацполіції, російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами

Увечері 12 липня сталася російська атака на центр міста Мирноград. Під обстріл потрапив автобус Збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Унаслідок цього терористичного акту загинули три працівника підприємств «Метінвест Покровськвугілля», повідомляє компанія. Крім того, поранення різного ступеню важкості отримали троє робітників. Усіх постраждалих було доправлено до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

За даними Нацполіції, російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН. Вони влучили в зупинку та адмінбудівлю. На місці загинули троє чоловіків, серед них – 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні. Також є поранені: 16-річний хлопець і ще 8 людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 крамниці, 2 заклади освіти і цивільний автомобіль.

Нагадаємо, російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпасами та ФАБ-500. Щонайменше п'ятеро людей загинули.