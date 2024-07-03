Атака Росії на Харків: серед поранених немовля (фото)

В результаті російської атаки постраждав хлопчик, який народився два тижні тому

Удень 3 липня росіяни атакували Харків КАБами. В результаті чого постраждало 14 людей. Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Травмовані шість чоловіків, сім жінок та хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також і дві дитини восьми років», – йдеться у повідомленні.

фото: Олег Синєгубов

Синєгубов зазначає, що у половини дорослих постраждалих стан середній, інші – в легкому. У немовля різана рвана рана голови, загальний стан – середній.

фото: Олег Синєгубов

Очільник ОДА зазначає, що в результаті удару частково зруйновано два приватних будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.

Нагадаємо, що 3 липня окупанти вкотре атакували Харків КАБами. Терехов повідомив, що з-під завалів було врятовано дитину: хлопчику восьми років надається необхідна медична допомога.