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Окупанти просунулися у кількох місцях біля Авдіївки – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти просунулися у кількох місцях біля Авдіївки – ISW
Російські військові блогери стверджували, що російські сили просунулися на 13 км на північний схід від Авдіївки
фото ілюстративне

Під час третьої хвилі штурму Авдіївки росіяни відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону

Російські загарбники просунулися на захід від залізниці і на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що російські сили просунулися на південь і південний схід від Степового, а деякі з них стверджували, що російські війська просунулися на 300 м поблизу населеного пункту.

Також вони стверджували, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та Новокалинове; на південь від Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

Очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону – на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають на покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку під час штурмів.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: окупанти війна Донеччина Авдіївка

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