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    Події в Україні

    Три населених пункти лишаються без світла через негоду

    Ремонті бригаду працюють на місці аварій
    В Україні через негоду три населених пункти залишаються без світла. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС). «Залишаються знеструмленими 3 населених пункти в Донецькій області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше
    • Сьогодні, 09:45
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    Ремонті бригаду працюють на місці аварій

    В Україні через негоду три населених пункти залишаються без світла. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

    «Залишаються знеструмленими 3 населених пункти в Донецькій області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду, що сталася в ніч на 4 лютого, без електропостачання знаходяться близько 400 населених пунктів.

    стихійні лиха ремонт аварія Україна
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