Три населених пункти лишаються без світла через негоду

Ремонті бригаду працюють на місці аварій

В Україні через негоду три населених пункти залишаються без світла. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС). «Залишаються знеструмленими 3 населених пункти в Донецькій області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше



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Ремонті бригаду працюють на місці аварій

В Україні через негоду три населених пункти залишаються без світла. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

«Залишаються знеструмленими 3 населених пункти в Донецькій області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду, що сталася в ніч на 4 лютого, без електропостачання знаходяться близько 400 населених пунктів.