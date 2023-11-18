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Три українки отримали дитячу премію миру за додатки для допомоги біженцям

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Три українки отримали дитячу премію миру за додатки для допомоги біженцям
Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко розробили додатки для біженців
фото: KidsRights

Дівчата розробили два застосунки, щоб допомогти дітям, які виїхали до інших країн через війну

Три українки, які розробили додатки для дітей-біженців, отримали цьогорічну Міжнародну дитячу премію миру. Про це повідомляє The Guardian.

18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали премію за розробку двох додатків для дітей, що втекли від війни. Нагорода була вручена у Великій Британії в п'ятницю, 17 листопада. 

Софія Терещенко та Анастасія Феськова на врученні премії
Софія Терещенко та Анастасія Феськова на врученні премії
фото: The Guardian

Дівчата разом працювали над мобільним додатком після вторгнення РФ в Україну. Українки, яким на той час було лише 16 і 17 років, були шоковані історіями інших дітей, які були змушені стати біженцями.

Дівчата зустрілися онлайн і розробили застосунки. Додаток «Refee» створений для дітей від 4 до 11 років, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони перебувають і як можуть знайти допомогу.

Інший застосунок «SVITY» був розроблений для дітей старшого віку (від 16 років). У ньому йдеться про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони знайшли притулок.

«Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне і мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність інша», – сказала Анастасія Феськова, приймаючи нагороду.

Нагадаємо, у вересні 2023 року кількість українських біженців із статусом тимчасового захисту в Європейському союзі зросла на 31 920 осіб, що становить 0,8% порівняно з кінцем серпня. 

Теги: премія притулок біженці застосунок

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