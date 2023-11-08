У «Дії» можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон
Прикордонники зможуть перевірити наявність всіх документів онлайн
Уряд ухвалив постанову, яка дозволить батькам оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років, у застосунку «Дія». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Після запуску послуги в застосунку батьки зможуть самостійно оформлювати дозвіл у застосунку. Необхідно, щоб в обох батьків була «Дія». Один із них надсилає заяву про отримання дозволу, а другий з батьків надає згоду онлайн у застосунку, засвідчивши заяву «Дія.Підписом». Після цього дані вносяться в Державний реєстр актів цивільного стану, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при перетині кордону прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Послуга буде безоплатною, при цьому українці зможуть і надалі оформлювати згоду в нотаріуса класичним способом.
«Наразі отримати дозвіл можна лише офлайн у нотаріуса в присутності обох батьків. Ця процедура забирає багато часу та ресурсів, адже необхідно збирати документи й свідоцтва. У результаті ви отримуєте завірену паперову заяву, яку легко втратити або ж десь забути. У такому разі дозвіл потрібно отримувати в нотаріуса заново», – зазначили в Мінцифри.
Запровадження послуги у «Дія» пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити.
Нагадаємо, у «Дії» з'явилася послуга подання заяви на відшкодування вкладів, які зберігалися у збанкрутілих банках. Її запустили Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
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