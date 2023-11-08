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У «Дії» можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У «Дії» можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон
Після оформлення довідки вона зберігатиметься в застосунку
фото з відкритих джерел

Прикордонники зможуть перевірити наявність всіх документів онлайн

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить батькам оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років, у застосунку «Дія». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Після запуску послуги в застосунку батьки зможуть самостійно оформлювати дозвіл у застосунку. Необхідно, щоб в обох батьків була «Дія». Один із них надсилає заяву про отримання дозволу, а другий з батьків надає згоду онлайн у застосунку, засвідчивши заяву «Дія.Підписом». Після цього дані вносяться в Державний реєстр актів цивільного стану, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при перетині кордону прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Послуга буде безоплатною, при цьому українці зможуть і надалі оформлювати згоду в нотаріуса класичним способом.

«Наразі отримати дозвіл можна лише офлайн у нотаріуса в присутності обох батьків. Ця процедура забирає багато часу та ресурсів, адже необхідно збирати документи й свідоцтва. У результаті ви отримуєте завірену паперову заяву, яку легко втратити або ж десь забути. У такому разі дозвіл потрібно отримувати в нотаріуса заново», – зазначили в Мінцифри.

Запровадження послуги у «Дія» пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити.

Нагадаємо, у «Дії» з'явилася послуга подання заяви на відшкодування вкладів, які зберігалися у збанкрутілих банках. Її запустили Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Теги: документи батьки послуги діти застосунок

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