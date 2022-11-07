«Фабрика смерті». Збройні сили України оприлюднили втрати рашистів біля Бахмута

У Бахмуті щодня гинуть до 100 загарбників

Російські загарбники щодня втрачають у Бахмуті на Донеччині до 100 людей. Схожа ситуація на Авдіївському напрямку та у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. Про це розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, втрати росіян у Бахмуті щодня сягають 70-100 людей. Приблизно таку ж кількість вони отримують поранених.

«Для ворога Бахмут сьогодні – це справжня фабрика смерті», – зазначив він.

Водночас Чреватий наголосив, що бійці ЗСУ не завдаватимуть потужного удару по росіянах, якщо через це загинуть також і українські захисники. Це зроблять, коли зосередять більше техніки та резервів.

«Коли назріє момент, і ми побачимо, що ми зможемо завдати більш серйозного удару, то це обов'язково буде зроблено, але не ціною життів наших військовослужбовців, а технічною перевагою», – підкреслив він.

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, українські захисники ліквідували 14 загарбників, три одиниці авто-бронетехніки та пункт управління БпЛА росіян. Також бійці ЗСУ знищили три склади з боєприпасами у Бериславському і Херсонському районах.

Відзначимо, російська окупаційна армія веде наступ на трьох напрямках. Збройні сили України, у свою чергу, відбивають атаки противника в чотирьох областях.