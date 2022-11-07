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«Фабрика смерті». Збройні сили України оприлюднили втрати рашистів біля Бахмута

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Фабрика смерті». Збройні сили України оприлюднили втрати рашистів біля Бахмута
ЗСУ активно знищують ворогів на підступах до Бахмута
фото з відкритих джерел

У Бахмуті щодня гинуть до 100 загарбників

Російські загарбники щодня втрачають у Бахмуті на Донеччині до 100 людей. Схожа ситуація на Авдіївському напрямку та у напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. Про це розповів речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, втрати росіян у Бахмуті щодня сягають 70-100 людей. Приблизно таку ж кількість вони отримують поранених. 

«Для ворога Бахмут сьогодні – це справжня фабрика смерті», – зазначив він.

Водночас Чреватий наголосив, що бійці ЗСУ не завдаватимуть потужного удару по росіянах, якщо через це загинуть також і українські захисники. Це зроблять, коли зосередять більше техніки та резервів.

«Коли назріє момент, і ми побачимо, що ми зможемо завдати більш серйозного удару, то це обов'язково буде зроблено, але не ціною життів наших військовослужбовців, а технічною перевагою», – підкреслив він.

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, українські захисники ліквідували 14 загарбників, три одиниці авто-бронетехніки та пункт управління БпЛА росіян. Також бійці ЗСУ знищили три склади з боєприпасами у Бериславському і Херсонському районах.

Відзначимо, російська окупаційна армія веде наступ на трьох напрямках. Збройні сили України, у свою чергу, відбивають атаки противника в чотирьох областях.

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Теги: війна ЗСУ окупанти втрати

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