Вона також заявила, що в разі обрання президенткою Франції готова вести діалог з усіма сторонами конфлікту

Французька політикиня Марін Ле Пен назвала три можливі сценарії розвитку війни в Україні. Серед них – вступ НАТО у війну, затяжний конфлікт або усвідомлення всіма країнами наслідків подальшої ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву під час інтерв'ю.

«В Україні є лише три варіанти: або НАТО вступає у війну, і це буде Третя світова війна, або конфлікт триватиме роками, або всі країни усвідомлять наслідки», – написала Ле Пен.

Вона також заявила, що в разі обрання президенткою Франції готова вести діалог з усіма сторонами конфлікту.

«Якщо мене оберуть президенткою Республіки, я говоритиму з усіма», – додала політикиня.

Ле Пен не уточнила, які саме умови чи домовленості, на її думку, могли б привести до завершення війни. Водночас її заява свідчить про намір зробити переговори з усіма учасниками конфлікту частиною власного підходу до врегулювання війни.

Марін Ле Пен очолює парламентську фракцію французької ультраправої партії «Національне об'єднання». Вона тричі брала участь у президентських виборах Франції – у 2012, 2017 та 2022 роках. У двох останніх кампаніях виходила до другого туру, де поступилася Еммануелю Макрону.

Варто зазначити, що кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що не буде їздити за кордон під час президентських перегонів, в тому числі не буде зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві, попри те, що раніше допускала таку зустріч.