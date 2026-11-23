Ле Пен озвучила три варіанти завершення війни в Україні
Французька політикиня вважає, що конфлікт може перерости у Третю світову війну або затягнутися на роки
Французька політикиня Марін Ле Пен назвала три можливі сценарії розвитку війни в Україні. Серед них – вступ НАТО у війну, затяжний конфлікт або усвідомлення всіма країнами наслідків подальшої ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву під час інтерв'ю.
«В Україні є лише три варіанти: або НАТО вступає у війну, і це буде Третя світова війна, або конфлікт триватиме роками, або всі країни усвідомлять наслідки», – написала Ле Пен.
Вона також заявила, що в разі обрання президенткою Франції готова вести діалог з усіма сторонами конфлікту.
«Якщо мене оберуть президенткою Республіки, я говоритиму з усіма», – додала політикиня.
Ле Пен не уточнила, які саме умови чи домовленості, на її думку, могли б привести до завершення війни. Водночас її заява свідчить про намір зробити переговори з усіма учасниками конфлікту частиною власного підходу до врегулювання війни.
Варто зазначити, що кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що не буде їздити за кордон під час президентських перегонів, в тому числі не буде зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві, попри те, що раніше допускала таку зустріч.
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