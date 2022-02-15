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    Події в Україні

    У селі на Волині втопився школяр

    Хлопці пішли під лід на місцевому ставку - У селі на Волині втопився школяр
    Хлопці пішли під лід на місцевому ставку
    фото з відкритих джерел

    Ще двох дітей врятували

    На Волині у селі Заліси Ковельського району на місцевому ставку загинув хлопчик 2014 року народження. Про це розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, пише «Суспільне».

    Ще двох школярів – 2011 та 2012 років народження – реанімували та шпиталізували до лікарні.

    Зі слів інспекторки Нацполіції, до правоохоронців повідомлення про трагедію на водоймі надійшло о 16:15 15 лютого. Всі троє дітей є мешканцями села Заліси. Як школярі потрапили у воду – наразі невідомо.

    Завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік розповів, що двох дітей, яких медикам вдалося врятували, доставили в Ратнівську центральну районну лікарню.

    «Одній дитині проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося», – додав медик.

    Поліція з’ясовує обставини трагедії.

    Нагадаємо, у Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них потонув.

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    Теги: Волинська область потонули поліція школярі
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    У селі на Волині втопився школяр