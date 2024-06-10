За перший тиждень літа у водоймах загинули понад 20 людей

Загалом із початку 2024 року на воді загинули 414 людей

За тиждень із 3 по 9 червня у водоймах загинули 23 українці, зокрема чотири дитини. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Розуміємо, що у перші теплі літні дні, всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки – трагічні наслідки!» – наголосили в ДСНС.

Крім того, там закликали особливо уважно пильнувати за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

За даними надзвичайників, загалом із початку 2024 року на воді загинули 414 людей, зокрема 26 дітей.

Нагадаємо, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні.

До слова, влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, в Одесі ДСНС знайшли тіло співробітниці поліції, яку 2-го червня змило хвилею в море. Дівчина разом із колегами приїхала до міста на відпочинок 1 червня. Її змило у море, коли вона робила фотосесію на пірсі.