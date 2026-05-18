На Рівненщині втопився дворічний хлопчик у канаві, розпочато розслідування

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Наразі триває судово-медична експертиза

У селі Бишляк на Рівненщині дворічний хлопчик потонув у канаві. За фактом події правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

«Про трагічну події, що сталася у селі Бишляк, до поліції повідомили учора, 17 травня, близько 23:30. Поліцейські попередньо встановили, що малолітній хлопчик грався на подвір’ї разом зі старшими братами та сестрами, а згодом непомітно вибіг за межі домогосподарства», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що коли батьки виявили відсутність сина, одразу розпочали самостійні пошуки. 54-річний сусід знайшов дитину без ознак життя у канаві неподалік будинку та одразу повідомив про це до поліції.

«Відомо, що сім’я є багатодітною та на обліках не перебуває. За фактом умисного вбивства із приміткою нещасний випадок слідчі проводить досудове розслідування. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини», – додають правоохоронці.

Наразі триває судово-медична експертиза.

«Поліцейські закликають батьків бути особливо уважними до дозвілля малолітніх дітей, не залишати їх без нагляду поблизу водойм, колодязів чи інших небезпечних місць, адже навіть кілька хвилин можуть коштувати життя», – наголошується у заяві.

Раніше в Одесі сильна течія під час негоди збила родину з ніг і затопила їхнє житло. Четверо дорослих та одна дитина загинули, не маючи змоги врятуватися.