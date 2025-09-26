Головна Вінниця Новини
На Вінниччині чоловік втопився у ставку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
Наразі обставини загибелі людини з’ясовують слідчі
фото: ДСНС Вінниччини

Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка у Козятині

Сьогодні, 26 вересня, у місті Козятин Хмільницького району Вінницької області з місцевого ставка рятувальники дістали тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України у Вінницькій області.

Загиблим виявився 52-річний житель села Козятин. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують слідчі Національної поліції.

ДСНС вкотре закликає громадян бути максимально обережними поблизу водойм і нагадує: у разі небезпеки слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

У ДСНС нагадують правила поведінки на воді:

  • Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
  • Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
  • Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м/сек, при температурі води – не нижчою за +18°С, t° повітря – не нижчою за +24°С.
  • Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря.
  • Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5–2 год.
  • Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
  • У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.
  • Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
  • Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
  • Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна й достатній глибині водоймища.
  • Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
  • Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації в чергового по човновій станції.

Нагадаємо, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання.

За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.

