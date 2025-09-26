На Вінниччині чоловік втопився у ставку
Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка у Козятині
Сьогодні, 26 вересня, у місті Козятин Хмільницького району Вінницької області з місцевого ставка рятувальники дістали тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України у Вінницькій області.
Загиблим виявився 52-річний житель села Козятин. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують слідчі Національної поліції.
ДСНС вкотре закликає громадян бути максимально обережними поблизу водойм і нагадує: у разі небезпеки слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.
У ДСНС нагадують правила поведінки на воді:
- Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
- Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
- Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м/сек, при температурі води – не нижчою за +18°С, t° повітря – не нижчою за +24°С.
- Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря.
- Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5–2 год.
- Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
- У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.
- Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
- Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
- Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна й достатній глибині водоймища.
- Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
- Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації в чергового по човновій станції.
Нагадаємо, 24 вересня, у Вінниці на перетині вулиць Генерала Арабея та Хмельницького шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання.
За попередньою інформацією, автомобіль збив школярку, коли вона переходила дорогу.
