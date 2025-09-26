На Вінниччині чоловік втопився у ставку

Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка у Козятині

Сьогодні, 26 вересня, у місті Козятин Хмільницького району Вінницької області з місцевого ставка рятувальники дістали тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України у Вінницькій області.

Загиблим виявився 52-річний житель села Козятин. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують слідчі Національної поліції.

ДСНС вкотре закликає громадян бути максимально обережними поблизу водойм і нагадує: у разі небезпеки слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

У ДСНС нагадують правила поведінки на воді:

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м/сек, при температурі води – не нижчою за +18°С, t° повітря – не нижчою за +24°С.

Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря.

Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5–2 год.

Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.

Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.

Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна й достатній глибині водоймища.

Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації в чергового по човновій станції.

