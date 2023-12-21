Діти міністра оборони, ймовірно, отримали громадянство США

Рустем Умєров користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску

Дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах Америки

Дружина міністра оборони Рустема Умєрова разом з дітьми з 2019 року проживає в США. Там вони отримали документи, що посвідчують особу, ймовірно, на підставі громадянства. Про це стало відомо, після того як міністр опублікував декларації за 2021 та 2022 роки.

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Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

Крім того, з декларації стало відомо, що у 2022 році заробітна плата Умєрова становила 433 453 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 4 125 800 грн і банківські виплати – 1 276 грн, а дружина задекларувала 1 704 568 грн доходів.

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Також він задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 218,6 тис. грн і $5,8 тис. готівки, 1,2 млн грн і $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина – $3,9 тис. готівкою і $5,4 тис. на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендує квартиру в Києві (80,6 кв. м), зареєстрований у квартирі в Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м). Він є власником, зокрема, 100% ТОВ «Компанія Блек Сі» (корпоративні права передано в управління).

Також Умєров користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.

Раніше повідомлялося, що Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади.