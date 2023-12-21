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Діти міністра оборони, ймовірно, отримали громадянство США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Діти міністра оборони, ймовірно, отримали громадянство США
Рустем Умєров користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску
фото з відкритих джерел

Дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах Америки

Дружина міністра оборони Рустема Умєрова разом з дітьми з 2019 року проживає в США. Там вони отримали документи, що посвідчують особу, ймовірно, на підставі громадянства. Про це стало відомо, після того як міністр опублікував декларації за 2021 та 2022 роки.

Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

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Діти міністра оборони, ймовірно, отримали громадянство США фото 4

Крім того, з декларації стало відомо, що у 2022 році заробітна плата Умєрова становила 433 453 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 4 125 800 грн і банківські виплати – 1 276 грн, а дружина задекларувала 1 704 568 грн доходів.

Також він задекларував $18,2 тис. неакцентованих вимог кредитора, 218,6 тис. грн і $5,8 тис. готівки, 1,2 млн грн і $1,8 тис. на банківських рахунках, а його дружина – $3,9 тис. готівкою і $5,4 тис. на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендує квартиру в Києві (80,6 кв. м), зареєстрований у квартирі в Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м). Він є власником, зокрема, 100% ТОВ «Компанія Блек Сі» (корпоративні права передано в управління).

Також Умєров користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.

Раніше повідомлялося, що Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади.

 

Теги: Рустем Умєров Міноборони США

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