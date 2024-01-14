У центрі Білгорода з'явилося укриття з бетону (фото)
Споруду встановили для захисту населення від обстрілів
У центрі російського Білгорода встановлено укриття для захисту населення. Про це повідомляють росЗМІ.
14 січня ЗМІ повідомили, що влада Білгорода встановила в центрі міста залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів.
Два дні тому повідомлялося також, що в місті почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.
Так влада Білгорода хоче захистити місто від обстрілів.
Нагадаємо, увечері 8 січня російська влада заявила про збиття 10 повітряних цілей у Білгородському районі.
Як повідомлялося, 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Жителі Білгорода публікували кадри з зачиненими укриттями в місті. Кажуть, така ситуація спостерігається за низкою адрес.
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