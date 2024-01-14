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У центрі Білгорода з'явилося укриття з бетону (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У центрі Білгорода з'явилося укриття з бетону (фото)
Нове укриття в Білгороді
фото: Риа Новости

Споруду встановили для захисту населення від обстрілів

У центрі російського Білгорода встановлено укриття для захисту населення. Про це повідомляють росЗМІ.

14 січня ЗМІ повідомили, що влада Білгорода встановила в центрі міста залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів.

У центрі Білгорода з'явилося укриття з бетону (фото) фото 1

Два дні тому повідомлялося також, що в місті почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.

Так влада Білгорода хоче захистити місто від обстрілів.

У центрі Білгорода з'явилося укриття з бетону (фото) фото 2

Нагадаємо, увечері 8 січня російська влада заявила про збиття 10 повітряних цілей у Білгородському районі.

Як повідомлялося, 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Жителі Білгорода публікували кадри з зачиненими укриттями в місті. Кажуть, така ситуація спостерігається за низкою адрес.

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Теги: Білгород влада укриття

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