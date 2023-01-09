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Стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні
Італія розглядає відправлення до України зенітних ракетних комплексів SAMP-T
фото з відкритих джерел

В Офісі президента України заявили, що Київ має «всі необхідні гарантії» зі зброї від Італії

Італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про надання військової допомоги Україні не раніше лютого. Про це пише La Repubblica.

За даними видання, наприкінці січня буде ухвалено рішення, яке озброєння та в якій кількості будуть відправлені до України.

Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Київ має «всі необхідні гарантії» зі зброї від Італії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єрка Італії готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Також Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.

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Теги: зброя війна Італія Україна

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