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У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist
Росія може поповнювати свою армію 25 000 солдат щомісця, тримаючи таким чином чисельність на фронті на рівні 470 000
фото: з відкритих джерел

Росіяни знімають артилерійські стволи зі старої техніки та встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так триватиме, то у 2025 році РФ досягне «критичної точки виснаження»

У перші два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин. У наступному році росіяни ймовірно перейдуть в оборону. Про це пише The Economist.

Зазначається, що Росія розконсервувала радянську зброю, однак близько 70% старих танків залишилися нерухомими, а інші помили і видали за нові. Окрім цього росіяни знімають артилерійські стволи зі старої техніки та встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так триватиме, то у 2025 році РФ досягне «критичної точки виснаження».

Про це свідчить і те, що розпочатий Росією контрнаступ на початку травня цього року потрохи «згасає». А ті успіхи, які мала РФ були отримані занадто великою ціною.

Водочас, багато що залежить не стільки в того, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій. Росія може поповнювати свою армію 25 000 солдат щомісця, тримаючи таким чином чисельність на фронті на рівні 470 000.

Окрім цього Росія стрімко збільшила виробництво ракет для нанесення ударів по українській інфраструктурі. Це пов'язано з тим, що попри всі заперечення Росія перейшла на військову економіку та витрачає близько 8% свого ВВП на військові витрати. Таким чином росіяни здатні замінити втрати танків, броньованих машин піхоти і артилерії запасами, які накопичені за радянських часів.

Як свідчать дані більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3000 танків і 5000 іншої бронетехніки.

Як пише видання, у 2022 році Україна провела кілька великих наступальних операцій, відкинувши російські війська від Києва та звільнивши північ країни, Харківську та Херсонську області.

У 2023 році Україна розпочала новий контрнаступ влітку, але не досягла бажаних результатів через сильну оборону ворога в Запорізькій та Донецькій областях.

Ситуація на фронті наразі напружена. Російські війська атакують на кількох напрямках одночасно, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївки та захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку, щоб просунутися вглиб Донецької області.

Читайте також: Втрати ворога станом на 17 липня 2024 – Генштаб ЗСУ 
Теги: війна росія

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