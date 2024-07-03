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Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц
Шольц заявив, що Німеччина не стане учасником війни в Україні
фото з відкритих джерел

Шольц заявив, що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує припинення вогню в Україні, адже це призведе капітуляції Києва. Про це повідомляє ASB Zeitung. 

«На мій погляд, припинення вогню спрямоване на капітуляцію України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини», – наголосив Шольц.

До того ж депутат від лівих Гезіне Льотш запитала, чи є гарантія того, що Німеччина не стане учасником війни, на що Шольц: «Так, я даю цю гарантію. Я виступаю за це як канцлер».

Канцлер пригадав нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про «мирні переговори» і виведення українських військових з території Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

«Це показує, наскільки цинічно мислить російська влада і що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну. Ми не будемо це терпіти», – додав Шольц.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

До того ж колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив, що не можна вести жодних розмов про припинення вогню, адже зупинити путінський режим та запустити зміни у Росії можна лише через допомогу Україні.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина війна путін росія Україна

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