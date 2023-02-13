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У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
Бахмут перетворився на місто-фортецю
фото: Генштаб ЗСУ

Журналісти BBC побували в гарячій точці

У деяких районах Бахмута вже йдуть вуличні бої, але українські військові, як і раніше, утримують місто, незважаючи на мороз і боєприпаси, що закінчуються. Про це повідомляє BBC, журналісти якого побували на найгарячішій ділянці фронту.

Кореспондентка BBC Орла Герін, що їхня група потрапила під обстріл у Бахмуті. «Відразу після того, як ми переходимо дорогу, за нами, з іншого боку вулиці, розриваються два російські снаряди. Ми встигаємо обернутися, щоб побачити стовпи чорного диму – і біжимо далі, – йдеться в її репортажі. - Чи були ці постріли випадковими – чи цілилися саме за нами? Цього ми напевно знати не можемо, але все, що рухається в Бахмуті, стає метою – чи то військовий, чи цивільний».

Обстріл в обидві сторони у Бахмуті не припиняються годинами.

Українські військові розповіли журналістам про нестачу боєприпасів. «Нам не вистачає всіх боєприпасів, але особливо - артилерійських снарядів, – каже капітан Михайло з 93-ї механізованої бригади (позивний «Поліглот»). – Від наших західних партнерів нам також потрібні переговорні пристрої із шифруванням та бронетранспортери, щоб перевозити війська. Але ми справляємося. Один із головних уроків цієї війни – як воювати, маючи обмежені ресурси».

Нагадаємо, журналісти німецького видання Bild під час роботи у місті Бахмут потрапили під російський обстріл.

Повідомлялося, що з 13 лютого в’їзд до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, для представників медіа можливий лише за спеціальними перепустками.

Триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Бахмут війна окупанти росія ЗСУ журналіст

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