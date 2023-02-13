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РФ перекинула на Херсонщину 200 росгвардійців: названо місце їх дислокації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекинула на Херсонщину 200 росгвардійців: названо місце їх дислокації

РФ перекинула на Херсонщину росгвардійців для посилення контрдиверсійних заходів

На окуповану територію Херсонщини російське військове командування перекинуло близько 200 військовослужбовців росгвардії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що головне завдання росгвардійців - посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

За даними Генштабу, близько двох сотень росгвардійців розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне,. Для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Нагадаємо, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

До слова, у тимчасово окупованій Каховці російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців.

Крім того, відомо, що Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині, а також безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. NPR опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar, на яких видно, як вода виливається через шлюзи.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина

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