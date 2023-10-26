Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Бердянську рух опору підірвав автомобіль з представниками ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бердянську рух опору підірвав автомобіль з представниками ФСБ
«Акцію помсти» представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБшники перетворили на свою схованку
фото ілюстративне

За даними розвідки, серед ліквідованих у Бердянську окупантів – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України

Рух опору підірвав автомобіль із чотирма співробітниками російської ФСБ у тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, подія сталася 23 жовтня.

Зазначається, що «акцію помсти» представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБшники перетворили на свою схованку.

За даними розвідки, серед ліквідованих у Бердянську окупантів – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.

Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області ухвалив рішення про збільшення комендантської години з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися в інше місце.

«Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України», – додали в розвідці.

Раніше партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.

Теги: ФСБ Міноборони автомобіль Бердянськ гауляйтер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони в Китаї фактично виконує лише представницькі функції і відповідає за оснащення армії
Відставка міністра оборони Китаю. Чому це так важливо?
25 жовтня, 11:44
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
15 жовтня, 07:15
Митники перевіряють розкішний Mercedes на одній із вілл Усманова у Роттах-Егерні
Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина
6 жовтня, 07:27
Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані
Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані
16 жовтня, 07:51
Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном
Ізраїль евакуює населення 28 сіл поблизу кордону з Ліваном
16 жовтня, 18:43
Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці
Росіяни вночі тероризували Україну «шахедами» та ракетами: Ситуація в регіонах
16 жовтня, 11:02
ЗСУ завдали ударів по ворожих аеропортах ракетами Atacms
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
20 жовтня, 06:38
Було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством
Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)
20 жовтня, 13:09
Задимлення після вибуху під Бердянськом
«Бавовна» під Бердянськом: місцеві кажуть про влучання в район аеропорту (фото)
21 жовтня, 16:46

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
15K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9858
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6421
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5747
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту