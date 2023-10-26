У Бердянську рух опору підірвав автомобіль з представниками ФСБ

«Акцію помсти» представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБшники перетворили на свою схованку

За даними розвідки, серед ліквідованих у Бердянську окупантів – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України

Рух опору підірвав автомобіль із чотирма співробітниками російської ФСБ у тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як зазначається, подія сталася 23 жовтня.

Зазначається, що «акцію помсти» представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБшники перетворили на свою схованку.

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За даними розвідки, серед ліквідованих у Бердянську окупантів – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.

Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області ухвалив рішення про збільшення комендантської години з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися в інше місце.

«Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України», – додали в розвідці.

Раніше партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.