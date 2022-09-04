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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

У Миколаєві прозвучали вибухи

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. 

Наразі сирени не лунають лише у західних та Донецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Разом з тим моніторингові групи повідомляють що є ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.

Також зазначається, що у Миколаєві прозвучали вибухи, а у Одесі спрацювала ППО.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу фото 1

Додамо, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.

Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.

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