У Миколаєві прозвучали вибухи

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Наразі сирени не лунають лише у західних та Донецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Разом з тим моніторингові групи повідомляють що є ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.

Також зазначається, що у Миколаєві прозвучали вибухи, а у Одесі спрацювала ППО.

Додамо, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.

Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.