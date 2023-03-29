У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)

Кілька населених пунктів залишились без електроенергії

У небо над селом Черемошне Бєлгородського району піднімається чорний дим. Про це свідчать фото в Telegram-каналах.

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Губенатор області повідомив про пошкодження електропостачання у кількох населених пунктах регіону.

Аварійні та оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків та перепідключення абонентів на резервні джерела харчування.

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За попередніми даними, постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Цього разу про «бавовну» повідомляють у Гвардійському, де перебуває військова авіабаза окупантів.

Нагадаємо, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення