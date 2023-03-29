У Криму прогриміли вибухи: піднімається дим (відео)
«Бавовна» сталася в районі військової авіабази
Жителі тимчасово окупованого Криму почули гучні вибухи. Цього разу про «бавовну» повідомляють у Гвардійському, де перебуває військова авіабаза. Про цепередають місцеві Telegram-канали.
За словами гауляйтера селища, над регіоном нібито спрацювала система ППО. Також він стверджує, що «ніякого диму не видно». Проте фото та відео кажуть інакше.
Нагадаємо, що ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол.
Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.
Генштаб повідомив мету вибухів у Джанкої.
До слова, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.
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