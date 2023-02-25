У боях на Донбасі загинув ветеран американської армії

Ендрю Пітерс з Маршфілда, що в штаті Вісконсин, загинув 16 лютого

28-річний Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону оборони України

Ветеран американської армії Ендрю Пітерс з Маршфілда, що в штаті Вісконсин, загинув 16 лютого в Україні під час боїв з російськими окупантами. Про це повідомляє CNN з посиланням на Держдепартамент США та родину Пітерсів.

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«Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу», – сказав речник Держдепу.

28-річний Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону оборони України, який створив президент Володимир Зеленський, щоб дозволити іноземним громадянам долучатися до боротьби з російськими окупантами.

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Батьки полеглого добровольця розповіли, що Ендрю «добре розумів, що є правильним, а що неправильним», тож відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, «щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну».

«Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою», – заявили батьки Пітерса.

Зазначається, що раніше американець служив в Афганістані у 2014 році.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови № 9063 щодо направлення президенту Володимиру Зеленському депутатського запиту щодо нагородження посмертно Героями України українських розвідників, які героїчно загинули 25 грудня під час виконання бойового завдання на території ворога.