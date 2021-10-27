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    У Броварах пролунав потужний вибух (відео)

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    Під Броварами стався вибух &ndash; очевидці<br /><br /> - У Броварах пролунав потужний вибух (відео)
    Під Броварами стався вибух – очевидці

    Фото з соцмереж

    Інформації про постраждалих немає

    Поблизу міста Бровари Київською області минулої ночі стався потужний вибух, пишуть очевидці в соцмережах. Відео опубліковано в Telegram -каналі «Київ Оперативний».

    «Зі слів місцевих жителів був сильний вибух і почалася пожежа. Інформація уточнюється», – сказано в повідомленні.

    У коментарях під публікацією багато жителів підтвердили факт вибуху.

    «Вибух на промзоні. Втортех. Уже півгодини як всі працюють. Хмара диму продовжує накривати житлові райони», – написав житель міста о пів на другу ночі.

    Через пів години він повідомив, що дим припинився, рятувальники й «швидка» поїхали.

    У пресслужбі ГУ ДСНС Київської області інформацію про інцидент поки не коментували.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники
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    У Броварах пролунав потужний вибух (відео)