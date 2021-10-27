У Броварах пролунав потужний вибух (відео)

Фото з соцмереж

Під Броварами стався вибух – очевидці

Інформації про постраждалих немає

Поблизу міста Бровари Київською області минулої ночі стався потужний вибух, пишуть очевидці в соцмережах. Відео опубліковано в Telegram -каналі «Київ Оперативний».

«Зі слів місцевих жителів був сильний вибух і почалася пожежа. Інформація уточнюється», – сказано в повідомленні.

У коментарях під публікацією багато жителів підтвердили факт вибуху.

«Вибух на промзоні. Втортех. Уже півгодини як всі працюють. Хмара диму продовжує накривати житлові райони», – написав житель міста о пів на другу ночі.

Через пів години він повідомив, що дим припинився, рятувальники й «швидка» поїхали.

У пресслужбі ГУ ДСНС Київської області інформацію про інцидент поки не коментували.