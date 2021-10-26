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    Екоцид у столичному регіоні. Довкіллю завдано збитків на 70 млн грн

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    Засмічення та забруднення земель зараз залишається однією з найбільших проблем для довкілля - Екоцид у столичному регіоні. Довкіллю завдано збитків на 70 млн грн
    Засмічення та забруднення земель зараз залишається однією з найбільших проблем для довкілля
    Фото: Державна екологічна інспекція столичного округу

    Відносно порушників природоохоронного законодавства відкрито вісім кримінальних проваджень

    З початку 2021 року в Києві та Київській області порушники завдали збитків довкіллю на понад 71 млн грн через порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

    Протягом січня–вересня 2021 року інспекторами було проведено 1407 перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства (планових заходів 426, позапланових 981)

    За результатами виявлених порушень інспекторами Державної екологічної інспекції столичного округу складено 1047 протоколів про адміністративні правопорушення.

    За фактом встановлених правопорушень на розгляд правоохоронних органів передано 182 матеріали, відкрито 8 кримінальних проваджень.

    Для прийняття рішення про тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств до судових органів подано 15 позовів.

    Найбільше збитків у Києві та Київській області – 84% від загальної суми – завдано земельним ресурсам. Це понад 60 млн грн. Засмічення та забруднення земель зараз залишається однією з найбільших проблем для довкілля.

    До слова, 22 жовтня правоохоронці провели обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах.

    На початку жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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    Теги: екологія Київ Київщина
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    Екоцид у столичному регіоні. Довкіллю завдано збитків на 70 млн грн