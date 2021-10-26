Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію

Котельня та харчоблок є окремою будівлею, тому сам дитсадок не постраждав

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам в найкоротші терміни встановити причину вибуху газу у дитячому садочку в селі Кодаки, ліквідувати наслідки та відновити опалення садка. Для цього створюється спеціальна комісія. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.

Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам дитячий заклад не постраждав.

За оперативною інформацією, приміщення котельні та розташоване там обладнання також не зруйновані.

Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу в результаті аварії немає. Всього в закладі перебувало 10 працівників. Дітей на момент інциденту в садочку не було.