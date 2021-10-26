  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу - Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу
    Фото: ДСНС

    Котельня та харчоблок є окремою будівлею, тому сам дитсадок не постраждав

    Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам в найкоротші терміни встановити причину вибуху газу у дитячому садочку в селі Кодаки, ліквідувати наслідки та відновити опалення садка. Для цього створюється спеціальна комісія. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.

    Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам дитячий заклад не постраждав.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію
    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію

    За оперативною інформацією, приміщення котельні та розташоване там обладнання також не зруйновані.

    Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу в результаті аварії немає. Всього в закладі перебувало 10 працівників. Дітей на момент інциденту в садочку не було.

    Теги: вибух газ Київщина дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибух у садочку. Керівництво Київщини створює спецкомісію