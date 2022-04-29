Спецпереговори щодо Маріуполя й обмін Медведчука: нова заява Офісу президента

Кремль вже неодноразово заявляв: не хоче брати участі в обміні Віктора Медведчука

Кремль вже неодноразово заявляв: не хоче брати участі в обміні Віктора Медведчука

Радник глави Офісу президента заявив, що Медведчук – «не актив» у переговорах

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія ігнорує пропозицію України щодо проведення спеціального раунду переговорів з визволення цивільних й українських військових з бункерів «Азовсталі» у Маріуполі. Подоляк також зазначив, що Російська Федерація не реагує на пропозицію обміняти українських військових на Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна.

Радник глави ОП розповів: «Безумовно, шанси (на проведення спецраунду переговорів – ред.) залишаються. Для нас принципово було б забрати людей наших: не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України».

Від додав, що РФ налаштована максимально знищити Маріуполь й максимально втрачають репутацію. Тому, на думку Подоляка, окупантам немає різниці у тому чи вб'ють вони тисячу мирних жителів чи 10 тисяч.

Щодо Медведчука, то радник глави Офісу президента заявив, що він «не актив» у переговорах. За його словами, цій людині в Україні «дали бренд» важливої для Кремля, але насправді росіянам Медведчук не потрібен. На жаль, обміняти його на українських військових неможливо.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдер в інтерв’ю «Главкому» визнав, що його країні не вдалося організувати евакуацію людей з Маріуполя.