У Черкасах затримано рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна

Двох учасників злочинної групи затримано на гарячому, коли їм передавали частину коштів

Задокументовано факт вимагання 5 млн грн. з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ

Правоохоронці у Черкасах затримали групу рекетирів, яка вимагала 5 млн грн у родини загиблого воїна ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, Нацполіція та Служба безпеки затримала злочинну групу, яка намагалася намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських захисників.

«Задокументовано факт вимагання 5 млн грн. з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій «відсоток».

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця», – йдеться в повідомленні.

Зловмисники хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши «вибиті» гроші, виїхати за кордон.

Двох учасників злочинної групи затримано на гарячому, коли їм передавали частину коштів. Затримані – місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.