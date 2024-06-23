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На Черкащині затримано підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Йому загрожує довічне

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Черкащині затримано підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Йому загрожує довічне
Правоохоронці повідомили 33-річному затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини
фото: Національна поліція України

Зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла

На Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки у місті Шпола. Про це повідомляє Національна поліція України. 

Зазначається, що 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.

Наступного дня тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті. Оперативники встановили, що коли дівчинка поверталася з магазину додому, до неї підійшов незнайомий чоловік та запропонував піти разом до місцевого будинку культури.

«У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. Щоб приховати злочин, зловмисник намагався сховати тіло вбитої дитини», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці повідомили 33-річному затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у квартирі в спальному районі Вінниці молодий чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом його було знайдено мертвим.

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Теги: вбивство Черкащина чоловік злочин

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