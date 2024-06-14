СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві

Згідно з рішенням суду, майно, кошти та інші активи заборонених організацій спрямовані до державного бюджету України

Представники заборонених організацій планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України

За матеріалами Служби безпеки України суд постановив заборонити вісім проросійських організацій, які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Про це повідомили джерела «Главкома».

Представники заборонених так званих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який мав синхронізуватися з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівалися допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України, стверджують джерела.

«Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів». Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади». У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб», – йдеться в повідомленні.

Так, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;

«Соборне козацтво»;

«Соборне козацтво» «Харківський округ»;

«Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;

«Соборне козацтво» «Київський округ»;

«Соборне козацтво» «Львівський округ»;

«Соборне козацтво» «Сумський округ».

Згідно з рішенням суду, майно, кошти та інші активи заборонених організацій спрямовані до державного бюджету України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За даними джерел, у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації спецслужбовці затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ. У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з Росії.

Раніше СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».