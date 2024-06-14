Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві
Згідно з рішенням суду, майно, кошти та інші активи заборонених організацій спрямовані до державного бюджету України
фото: СБУ

Представники заборонених організацій планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України

За матеріалами Служби безпеки України суд постановив заборонити вісім проросійських організацій, які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Про це повідомили джерела «Главкома».

Представники заборонених так званих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який мав синхронізуватися з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівалися допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України, стверджують джерела.

«Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів». Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади». У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.  Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб», – йдеться в повідомленні.

Так, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

  • Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
  • Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
  • «Соборне козацтво»;
  • «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;
  • «Соборне козацтво» «Київський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Сумський округ».

Згідно з рішенням суду, майно, кошти та інші активи заборонених організацій спрямовані до державного бюджету України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За даними джерел, у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації спецслужбовці затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ. У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з Росії.

Раніше СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».

Читайте також: Документи КДБ про Медведчука і прохання Жириновського до СБУ. Велике інтерв’ю з директором Архіву СБУ 
Теги: СБУ Віктор Медведчук Київ держпереворот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Когута, в Архів СБУ зверталося багато людей з Росії
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
12 червня, 06:04
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13
У пресслужбі «Київського метрополітену» зауважили, що на сьогодні доступно більше 15% вакантних посад на підприємстві
Очільник столичної підземки повідомив, що жінки активно влаштовуються на роботу в метро
7 червня, 14:21
Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку
На Хмельниччині депутатка зливала дані ворогу про військових: стали відомі нові деталі
7 червня, 11:37
Затоплену ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу»
В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)
3 червня, 10:27
Найдорожчі квартири на «вторинці» продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва
Квартири у Києві стали доступнішими: як змінилися ціни (інфографіка)
31 травня, 11:08
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
27 травня, 21:00
Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності
Заступник міністра оборони Росії отримав підозру від СБУ
27 травня, 13:23
Потоп на «Либідській» 14 травня 2924 року
Поліція почала шукати винних у проривах труб біля метро «Либідська»
17 травня, 17:05

Кримінал

СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві
СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві
Апеляційний суд вдесятеро зменшив заставу столичному адвокату Носову
Апеляційний суд вдесятеро зменшив заставу столичному адвокату Носову
Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми
Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми
Син соратника Медведчука побив 60-річну жінку (відео)
Син соратника Медведчука побив 60-річну жінку (відео)
Справу «Золотого мандарина» ексдепутата Логвинського відправлено на повторний розгляд
Справу «Золотого мандарина» ексдепутата Логвинського відправлено на повторний розгляд
Українські прикордонники знайшли картину, яка зникла з музею в Нідерландах 20 років тому
Українські прикордонники знайшли картину, яка зникла з музею в Нідерландах 20 років тому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
15K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
9988
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
6028
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
5891
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
5196
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua