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Помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ оголошено про підозру за фальсифікацію історії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ оголошено про підозру за фальсифікацію історії
Мединський неодноразово оголошував такі пропагандистські тези, як «у Росії з Україною спільне історичне минуле, ми один народ, і неминуче спільне історичне майбутнє»
фото: РИА новости

Фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів»

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох високопосадовців РФ, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Про це повіомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про помічника Путіна – Володимира Мединського та ректора Інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова.

За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів». Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах РФ і на тимчасово окупованій території нашої держави.

«У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів. Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ оголошено про підозру за фальсифікацію історії фото 1

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Кремль визнав, що західна допомога Україні може спровокувати розвал Росії. І саме підтримка Заходу нині є ключовою проблемою для реалізації агресивних планів Москви в Україні. Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський.

До слова, Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі окупантів із Херсона. 

У одній методичці прописано, що держпропаганді РФ потрібно «звернути увагу» на виступ дипломата, історика та політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву – і заявив, що до перемоги в ній Петро «відходив до Полтави» і саме відступ зрештою призвів до «перелому у війні».

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Теги: пропаганда СБУ експертиза

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