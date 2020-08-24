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    Події в Україні

    У Черкаській області невідомі спалили близько десяти автобусів

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    Автобуси Золотоніського автопарку повинні були працювати сьогодні, 24 серпня, у місті і в районі - У Черкаській області невідомі спалили близько десяти автобусів
    Автобуси Золотоніського автопарку повинні були працювати сьогодні, 24 серпня, у місті і в районі

    Депутат Черкаської облради підозрює у підпалі конкурентів

    У Золотоніському автопарку Черкаської області в ніч на 24 серпня згоріли близько десяти автобусів. Про це повідомив депутат облради Олександр Лошков у Facebook.

    «Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які повинні були сьогодні, в День Незалежності України, виїхати в села району і по місту», - пише депутат.

    На його думку – «це злочинні методи конкурентів».

    «Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи», - написав депутат.

    Як повідомлялося 23 серпня, у Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб.

    пожежа День Незалежності Черкащина Facebook
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