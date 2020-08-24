У Черкаській області невідомі спалили близько десяти автобусів



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Автобуси Золотоніського автопарку повинні були працювати сьогодні, 24 серпня, у місті і в районі

Депутат Черкаської облради підозрює у підпалі конкурентів

У Золотоніському автопарку Черкаської області в ніч на 24 серпня згоріли близько десяти автобусів. Про це повідомив депутат облради Олександр Лошков у Facebook.

«Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які повинні були сьогодні, в День Незалежності України, виїхати в села району і по місту», - пише депутат.

На його думку – «це злочинні методи конкурентів».

«Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи», - написав депутат.

Як повідомлялося 23 серпня, у Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб.