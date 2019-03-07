У Чернігові згорів тролейбус



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Інцидент стався близько 16:00 біля Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка

Про постраждалих інформації нема

У Чернігові вдень, 7 березня, загорівся тролейбус. Унаслідок пожежі машина повністю вигоріла. Про це повідомляється в групі Чернігів LIVE у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 біля Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка на проспекті Миру, 41.

Очевидці також опублікували фото пожежі.

Унаслідок пожежі, як видно на фото, тролейбус згорів повністю. Про постраждалих інформації немає. Деталі події встановлюються.

Напередодні повідомлялося, що в Рівненській області на ходу загорівся поїзд. Пожежу ліквідували протягом декількох годин.

А декількома днями раніше в Харкові горіло авто співробітника Генпрокуратури.