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    Події в Україні

    У Чернігові згорів тролейбус

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    Інцидент стався близько 16:00 біля Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка - У Чернігові згорів тролейбус
    Інцидент стався близько 16:00 біля Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка

    Про постраждалих інформації нема

    У Чернігові вдень, 7 березня, загорівся тролейбус. Унаслідок пожежі машина повністю вигоріла. Про це повідомляється в групі Чернігів LIVE у Facebook.

    Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 біля Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка на проспекті Миру, 41.

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    Очевидці також опублікували фото пожежі.

    Унаслідок пожежі, як видно на фото, тролейбус згорів повністю. Про постраждалих інформації немає. Деталі події встановлюються.

    Напередодні повідомлялося, що в Рівненській області на ходу загорівся поїзд. Пожежу ліквідували протягом декількох годин.

    А декількома днями раніше в Харкові горіло авто співробітника Генпрокуратури.

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