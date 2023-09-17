У Чернігові трьох людей на смерть засипало зерном

Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб, але, на жаль, вони були вже мертві

Трагедія трапилася під час розвантаження збіжжя

У Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору сталася трагедія. Відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.

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Під завалом опинилися троє працівників підприємства. Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.

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До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини події з’ясовують.

Раніше російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали.

Також через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів. Це громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат.