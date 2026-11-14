У Чернігові у свій день народження помер найстарший байкер України

Миколі Філатову, більш відомому, як Іванич, було 78 років

У Чернігові 14 листопада, в свій день народження, помер найстарший байкер України Микола Філатов, більш відомий, як Іванич. Йому було 78 років. Про це в коментарі «Суспільному» повідомила Олена Михайлова, інформує «Главком».

За словами Олени Михайлової, чоловік вже кілька днів перебував в лікарні з інсультом.

Під час закриття мотосезону у жовтні 2026 року Микола Філатов казав, що любить дорогу, дорога – це його життя.

«Це перший раз, відколи почалися воєнні дії, перший раз зібралися і виїхали. Так що дійсно є настрій, є бажання, зустрів друзів, тих, хто є. Багато вже кого немає, але все одно приємно. Молодь підростає, інші люди прибувають. Тож, головне, що моторух в Україні не засихає, як то кажуть, а розвивається», – розповів він тоді.

Нагадаємо,пішов із життя український актор театру, кіно та дубляжу Євген Шах. Глядачам він також відомий як український голос професора Албуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Також 14 вересня 2026 року пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська, яка понад 70 років працювала в Театрі Франка. Акторка була офіційною рекордсменкою України за тривалістю театральної кар'єри.