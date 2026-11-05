Аварійні відключення світла 5 листопада запроваджено у Києві та чотирьох областях

Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло

Через наслідки російських обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у НЕК «Укренерго», нформує «Главком»

В енергокомпанії наголошують, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – зазначили в «Укренерго».

Громадян закликають зважати на те, що ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися, та стежити за офіційними повідомленнями місцевих операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням.

Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.