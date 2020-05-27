У червні українці матимуть два додаткових вихідних
Протягом місяця буде два періоди довгих вихідних
У червні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові й неробочі дні.
Згідно із законом, святковими днями є:
7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.
28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.
Отже, у червні 2020 буде два періоди довгих вихідних по три дні.
Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.
Крім того, повідомлялося, що Україна відкриває кордон із країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.