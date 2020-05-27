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    Події в Україні

    У червні українці матимуть два додаткових вихідних

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    У червні українці матимуть два додаткових вихідних

    Протягом місяця буде два періоди довгих вихідних

    У червні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові й неробочі дні.

    Згідно із законом, святковими днями є:

    7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.
    28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.
    Отже, у червні 2020 буде два періоди довгих вихідних по три дні.

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    У червні українці матимуть два додаткових вихідних

    Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

    Крім того, повідомлялося, що Україна відкриває кордон із країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.

    Кабмін Трійця кордон
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