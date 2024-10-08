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У Чорноморську внаслідок атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Чорноморську внаслідок атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці
Росіяни з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками
фото: Олег Кіпер, Telegram

Сили протиповітряної оборони знищили більшість дронів типу Shahed

У Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

У Чорноморську внаслідок атаки горіли квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах багатоповерхівки
У Чорноморську внаслідок атаки горіли квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах багатоповерхівки
фото: Олег Кіпер, Telegram

Сили протиповітряної оборони знищили більшість дронів типу Shahed. Загиблих і постраждалих немає.

У Чорноморську внаслідок атаки горіли квартири на четвертому, п'ятому та шостому поверхах багатоповерхівки. Пожежа площею 100 кв. м була оперативно ліквідована, зазначив Кіпер.

Також, зауважив очільник ОДА, в Одеському районі пошкоджені перекриття і стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням. Вогонь на площі 50 кв. м був ліквідований.

Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації, додав Кіпер.

Нанадаємо, на світанку 2 жовтня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Як зазначив чиновник, ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Внаслідок атаки двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. «Один із них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу», – каже він.

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Теги: пожежа безпілотник Одещина

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